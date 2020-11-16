Труп алкоголика обнаружили в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 16 ноября. Труп алкоголика обнаружили в Адмиралтейском районе города, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка 15 ноября заявила в полицию, что обнаружила труп мужчины. Правоохранители прибыли на место происшествия. Они установили личность погибшего. Им оказался 66-летний уроженец Литовской ССР. Мужчина не имел российского гражданства.

Тело лежало на полу в трехкомнатной квартире. Жильцы дома сообщили, что покойный был хроническим алкоголиком. Следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Труп отправили в морг для проведения дальнейших экспертиз. Устанавливаются причина и обстоятельства смерти.

Ранее в Ленобласти обнаружили труп беременной женщины. Погибшую нашла родственница. Девушка скончалась незадолго до родов.