Мужчина выпал из окна и разбился насмерть на Кушелевской дороге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Обезображенный труп мужчины обнаружил житель одного из домов на Кушелевской дороге в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

«О трупе в полицию сообщил местный житель 15 ноября днем. Прибывшая на место полиция установила, что погибший выпал из окна. Возраст мужчины определит невозможно — при падении он, скорее всего, ударился головой об оградку», — рассказал собеседник агентства.

Погибший был одет в черные брюки, клетчатую рубашку. Тело направили в морг для установления точной причины смерти. Проверка продолжается.