Школы РПЦ в Москве и Петербурге переводят на дистанционное обучение

Санкт-Петербург, 16 ноября. Духовные школы РПЦ в Москве и Петербурге перейдут на дистанционное обучение с 16 ноября. Об этом сообщили в рабочей группе при Патриархе.

«С 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы Московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения», — сообщили в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Переводить религиозные учебные заведения на дистанционное обучение в регионах рекомендуется по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и епархиальным архиереем, с учетом эпидемиологической ситуации.

Ранее на сайте Феодосийской православной епархии прихожан уведомили, что в храмах и монастырях Феодосийской епархии благословляются и вводятся противовирусные меры.

Кроме того, там решили не проводить индивидуальные исповеди, не утирать уста причастников, запретить прикладываться к кресту, а помазывание миром и елеем осуществлять одноразовыми ватными палочками. Также от всех прихожан потребовали носить маски.