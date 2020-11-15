Врачи раскрыли, как в пандемию COVID-19 лечат детей в больницах Петербурга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Неотложная помощь госпитализирует каждого ребенка с подозрением на пневмонию при наличии симптомов в виде кашля и свиста в области груди при дыхании.

Детям, которые поступили в больницу с подозрением на коронавирус, проводят необходимые тесты. Их делают очень оперативно и результаты становятся известны уже на следующий день. До этого момента маленьких пациентов с их родителями переводят в специальные боксы в инфекционном отделении, передает «ПолитРоссия».

Медики уточнили, что помимо тестов на коронавирус, детям назначают и другие важные анализы, поскольку помимо COVID-19 существует много других опасных заболеваний. Кроме того, им делают компьютерную томографию, результаты расшифровки которой становятся известны через день после госпитализации.

В больнице, после первичного осмотра, врач назначает детям все необходимые для лечения препараты по полису ОМС. При этом, все лекарственные средства новые и предоставляются в закрытых упаковках. Также, при необходимости, пациентам выписывают небулайзеры (ингаляторы).

Медики отметили, что раньше детям приходилось терпеть по несколько уколов в день. Сейчас от этой практики отказались. Вместо них используют катетеры, которые меняют каждые три-четыре дня.