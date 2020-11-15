Почти половина жителей Петербурга сделали прививки от гриппа

Санкт-Петербург, 15 ноября. Прививки от гриппа сделали более 2,1 млн жителей Санкт-Петербурга. Это 40% от всех горожан, сообщили в пресс-службе Смольного.

Девять мобильных пунктов работают в разных районах города. За неделю вакцинацию прошли 3,7 тысячи петербуржцев. Больше всего привились в Выборгском районе — 58 тысяч жителей. На этой неделе в город поступили еще две партии препарата от сезонного заболевания.

Вакцина для взрослых и детей называется «Совигрипп» и является трехвалентной. Также доставили четырехвалентный препарат «Ультрикс Квадри». Губернатор Северной столицы Александр Беглов одним из первых привился от гриппа и призвал жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и окружающих.