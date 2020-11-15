Врач объяснил, как снизить негативные последствия СOVID-19 при диабете

Санкт-Петербург, 15 ноября. Способы снижения опасных последствий коронавирусной инфекции для диабетиков сообщил врач-эндокринолог Мариинской больницы Сергей Иванов.

Коронавирус повышает глюкозу в крови, что может вызывать сахарный диабет, стало известно телеканалу «Санкт-Петербург» из публикации в сообществе Мариинской больницы Санкт-Петербурга в социальной сети. При диабете клетки получают недостаточно глюкозы. В условиях голодания снижается содержание кислорода в организме и ускоряется размножение вируса.

Люди с сахарным диабетом должны проводить много времени на свежем воздухе, так как прогулки позволяют клеткам насытиться кислородом. Следует принимать витамины C и D для иммунной системы. Также рекомендуется сократить количество жиров в рационе.