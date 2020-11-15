Велосипедист ударил ножом пьяного подростка в день рождения его друга

Санкт-Петербург, 15 ноября. Велосипедист ударил ножом пьяного подростка, обрызгавшего его водой из лужи, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Вечером 14 ноября в полицию обратился 15-летний мальчик. Он сообщил, что неизвестный мужчина на велосипеде ударил его друга ножом в область груди. В ходе опроса свидетелей было установлено, что группа несовершеннолетних отмечала день рождения заявителя в ресторане быстрого питания. После этого школьники гуляли на улице и употребляли алкогольные напитки.

Во время прогулки именинник и его друг увидели лужу и начали прыгать в нее и дурачиться, а их товарищи ушли вперед. Мимо проезжал велосипедист, на которого случайно попали брызги воды. Между ним и подростками завязался конфликт, переросший в драку. Их друг увидел происходящее и попытался всех разнять, но мужчина достал нож и ударил его в области груди.

Когда потасовка завершилась, ребята пошли в сторону метро, а пострадавший мальчик начал терять сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на севере Петербурга неадекватная девушка ударила знакомого ножом.