Петербуржец бесследно исчез по пути на собеседование в секс-шоп

Санкт-Петербург, 15 ноября. Петербуржец пропал без вести, когда отправился устраиваться на работу в секс-шоп, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сестра заявила о пропаже брата вечером 14 ноября. Она сообщила, что ее 36-летний родственник ушел из дома 13 ноября. По словам женщины, он поехал трудоустраиваться в секс-шоп и до сих пор не вернулся.

Правоохранители узнали приметы пропавшего. Организован поиск. Информацию о произошедшем сообщили в бюро регистрации несчастных случаев.

Ранее ФАН сообщал, что несовершеннолетний петербуржец пропал после ссоры с отцом. Правоохранители обнаружили, что мальчик находился по месту жительства, но не хотел отвечать на звонки папы.