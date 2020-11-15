Петербуржец потерял сына после ссоры

Санкт-Петербург, 15 ноября. Житель Петербурга не отвечает на телефонные звонки после ссоры с отцом, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

14 ноября в полицию обратился отец пропавшего. Он рассказал, что поругался со своим сыном, после чего последний отправился домой. После этого он перестал отвечать на звонки. Отец обратился в полицию, чтобы узнать, не поступал ли пропавший в отделение МВД.

В ходе проверки было установлено, что сын находится по месту жительства, но не хочет отвечать на звонки отца из-за ссоры.

Ранее в Ленобласти произошло кровавое братоубийство. По данным правоохранителей, два сводных брата и их приятель отдыхали и распивали спиртное, потом между родственниками вспыхнула ссора, и старший жестоко избил младшего.