Разнорабочий в Петербурге лишился смартфона из-за алкоголя

Санкт-Петербург, 15 ноября. Неизвестный похитил телефон у уснувшего разнорабочего в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Разнорабочий из Алтайского края заявил в полицию, что 14 ноября у него украли новый телефон. Заявитель, находясь в нетрезвом виде, уснул на шестом этаже в доме по улице Демьяна Бедного. Пока он спал, злоумышленник похитил его мобильник.

Потерпевший приобрел телефон пару дней назад. Сумма ущерба составила почти 24 тысячи рублей. Правоохранители начали проверку. Устанавливается наличие камер видеонаблюдения.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители задержали мужчину, который неоднократно воровал деньги и ювелирные украшения из дома тещи. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.