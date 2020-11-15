Иномарку за 4 млн рублей угнали на стоянке петербургского ТРК

Санкт-Петербург, 15 ноября. Автомобиль марки Mercedes-Benz за 4 миллиона рублей угнали в петербургском районе Дыбенко.

Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, 14 ноября в МВД поступил звонок от жителя Вологодской области, который и рассказал об угоне автомобиля. Он сообщил, что на машине нет дополнительных средств спутниковой сигнализации.

Прибывшие на место полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения. Их изучат 16 ноября по прибытии специалиста.

Ранее в Петербурге неизвестные угнали и сожгли Land Cruiser пенсионерки. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены.