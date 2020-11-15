Житель Петербурга стал виновником смертельной аварии в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 ноября. Водитель автомобиля «Лада Гранта» оказался виновником ДТП недалеко от трассы «Кола», в результате чего сам погиб.

Трагическая авария на автодороге Низино — Потанино — Хмелевик в 300 метрах от трассы «Кола» произошла по вине водителя «Лады Гранты» и привела к гибели сидевшего за рулем мужчины, передает источник ФАН в правоохранительных органах региона.

По информации сотрудников ГИБДД, 31-летний водитель отечественного автомобиля на отрезке пути от деревни Потанино в сторону «Колы» не справился с управлением, проходя затяжной поворот. В результате машина перевернулась, и от полученных травм мужчина скончался.

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