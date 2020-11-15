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Зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге

Зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Полиция задержала мужчину, регулярно воровавшего у тещи деньги и ювелирные изделия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка 48 лет обратилась в полицию. Она заявила, что с 20 августа по 13 октября из частного дома ее матери в поселке Александровская были украдены деньги и ювелирные украшения на сумму 1 294 000 рублей.

Правоохранители задержали в городе Пушкин неработающего 32-летнего мужчину. Оказалось, что он приходился потерпевшей зятем. По предварительным данным, мужчина похитил у жены ключи от дома тещи и неоднократно совершал кражи. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что мошенница похитила у петербургской пенсионерки ювелирные украшения и 150 тысяч рублей. Злоумышленница проникла в квартиру жертвы под предлогом снятия порчи.

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