Зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Полиция задержала мужчину, регулярно воровавшего у тещи деньги и ювелирные изделия, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка 48 лет обратилась в полицию. Она заявила, что с 20 августа по 13 октября из частного дома ее матери в поселке Александровская были украдены деньги и ювелирные украшения на сумму 1 294 000 рублей.

Правоохранители задержали в городе Пушкин неработающего 32-летнего мужчину. Оказалось, что он приходился потерпевшей зятем. По предварительным данным, мужчина похитил у жены ключи от дома тещи и неоднократно совершал кражи. Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что мошенница похитила у петербургской пенсионерки ювелирные украшения и 150 тысяч рублей. Злоумышленница проникла в квартиру жертвы под предлогом снятия порчи.