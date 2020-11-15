Водитель BMW переехал лежащего на дороге петербуржца

Санкт-Петербург, 15 ноября. Водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину в районе Петроградской набережной.

Тело гражданина, 1963 года рождения, обнаружили 14 ноября на улице Куйбышева. Правоохранители посмертно выявили у мужчины перелом запястья и другие травмы. На месте происшествия были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что водитель серебристой BMW X5 переехал лежащего на дороге мужчину, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. С места происшествия изъята трость с веществом бурого цвета. Труп направлен в морг для установления причин смерти.