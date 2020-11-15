Конфликт между водителями закончился стрельбой и погоней в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Конфликт между водителями в Петербурге закончился стрельбой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Гражданин Киргизии, 1989 года рождения, обратился с заявлением в полицию о том, что 14 ноября около 11:00 его машину обстрелял злоумышленник. Оказалось, что на пересечении улицы Парковой и Выборгского шоссе между мужчинами произошел дорожный конфликт, в результате чего водитель машины «Газель» четыре раза выстрелил в киргиза. Один раз он попал в переднее правое крыло иномарки заявителя. Стрелявший скрылся с места преступления.

Правоохранители организовали план «Перехват». В 12:00 на улице Вологдина они задержали мужчину, 1984 года рождения, на «Газели», у которого был травматический пистолет. Мужчина имел разрешение на оружие. Назначена проверка.