Пьяный мужчина упал с шестого этажа в Колпино

Колпино, 15 ноября. Труп петербуржца обнаружили в парадной жилого дома на улице Веры Слуцкой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о смерти мужчины, 1966 года рождения, поступила в полицию накануне, 14 ноября. Заявитель, с которым погибший распивал в тот день спиртные напитки, сообщил стражам порядка, что обнаружил труп своего приятеля на первом этаже дома.

Через некоторое время правоохранители прибыли на место инцидента и осмотрели тело петербуржца. Причина его смерти пока неизвестна. По предварительной версии, мужчина мог скончаться после падения с шестого этажа в лестничный пролет. На данный момент правоохранители продолжают выяснять детали случившегося.