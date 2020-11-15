Петербурженка впустила в дом лжегазовщика и осталась без 6 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Пожилая петербурженка лишилась денег, впустив в дом лжегазовщика. Мошенник представился сотрудником службы «Ленгаз» .

«После осмотра газовой плиты 83-летней бабушки он сообщил, что ей нужно установить газоизмерительное оборудование, затем за 6 тыс. рублей установил сигнализатор загазованности природным газом, хотя на самом деле он стоит 1 400 рублей»,— рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские, прибывшие по обращению пострадавшей, осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, следы обуви, составили ориентировку на мошенника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее «Федерал пресс» сообщал о раскрытии в Москве банды мошенников, которая представляется газовщиками Мосгаза. Главными жертвами аферистов были пенсионеры.