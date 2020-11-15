Петербуржец попытался расстрелять соседа за шумный движок машины

Санкт-Петербург, 15 ноября. Агрессивный петербуржец попытался расстрелять своего соседа, который в пять утра заводил свою машину.
Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, о стрельбе в полицию накануне ранним утром сообщил молодой безработный житель одного из домов на улице Коммунаров. По его словам, в четыре часа утра он повздорил с соседом, который разозлился из-за шумного движка его машины.
«В итоге мужчина стал стрелять по заявителю и его машине из травматического оружия. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал, вред имуществу не причинен», — заключил собеседник агентства.