Петербуржец попытался расстрелять соседа за шумный движок машины

Санкт-Петербург, 15 ноября. Агрессивный петербуржец попытался расстрелять своего соседа, который в пять утра заводил свою машину.

Как рассказал ФАН источник в правоохранительных органах, о стрельбе в полицию накануне ранним утром сообщил молодой безработный житель одного из домов на улице Коммунаров. По его словам, в четыре часа утра он повздорил с соседом, который разозлился из-за шумного движка его машины.