Труп мужчины без документов найден в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 15 ноября. Житель Фрунзенского района обнаружил в одной из комнат коммунальной квартиры труп мужчины.

Петербуржец обратился в полицию после обнаружения тела соседа. Инцидент произошел 14 ноября в одном из домов по улице Бухарестской, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Следов, указывающих на насильственный характер смерти, на трупе не обнаружено.

Правоохранители установили, что гражданин проживал в коммунальной квартире без регистрации. Тело направлено в морг для установления причины смерти.