Мошенники рассчитались с пожилой петербурженкой купюрами банка приколов

Санкт-Петербург, 15 ноября. Пенсионерку обманули в отделении «Почты России», где мошенник обменял пожилой женщине деньги на ненастоящие купюры.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой обманщиков в одном из отделений «Почты России». Пенсионерке под предлогом обмена неизвестный мошенник дал фальшивые купюры, забрав настоящие деньги женщины на сумму 15 тысяч рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшей оказалась петербурженка 1940 года рождения, которая с радостью согласилась на предложение мошенника обменять имеющуюся у нее на руках сумму мелкими купюрами на три крупные банкноты. Общий материальный ущерб, причиненный доверчивой бабушке, составил 15 тысяч рублей.

Предполагаемый мошенник объявлен в розыск. Известно, что мужчина был одет в темную одежду, на вид ему было около 40-50 лет, нормального телосложения, рост 175—180 см.