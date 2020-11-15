Петербургские пенсионеры стали жертвами мошенников

Санкт-Петербург, 15 ноября. Двое пожилых петербуржцев стали жертвами мошенников и лишились денежных средств. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 14 ноября в полицию обратился 65-летний мужчина. Он заявил, что накануне неизвестные злоумышленники похитили с его банковского счета 20 тысяч рублей. О случившемся он узнал от менеджера банка.

В это же время в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что с ее счета пытаются снять денежные средства и обманом вынудил сообщить идентификационный номер личного кабинета. Получив информацию, преступник списал со счета пенсионерки 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела, ведется расследование.