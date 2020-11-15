Банковские мошенники списали более 15 тыс. рублей со счета пенсионера

Санкт-Петербург, 15 ноября. Житель Красногвардейского района стал жертвой банковских мошенников, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам гражданина 1951 года рождения, на его телефон позвонила неизвестная женщина. Злоумышленница представилась сотрудницей банка. Потерпевший продиктовал ей данные своей банковской карты.

Злоумышленница пообещала начислить гражданину бонусы, которые можно использовать при покупке товаров. С карты потерпевшего было списано более 15 тыс. рублей. Личность подозреваемой устанавливается, ведется проверка.