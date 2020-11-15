Младенца госпитализировали после падения с кровати в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Грудной ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую детскую больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Одиннадцатимесячный мальчик поступил в Детскую городскую больницу №1 утром 14 ноября. Врачи оценили состояние малыша как тяжелое. Оказалось, что ребенок, находясь дома, несколько раз упал с кровати 13 и 14 ноября.

Медики передали информацию о новорожденном в правоохранительные органы. Оба родителя мальчика трудоустроены. Семья не стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В квартире, где живет малыш, отсутствует видеонаблюдение. Полицейские начали проверку по факту инцидента.