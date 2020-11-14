Дмитрия Хрусталева привез в реанимацию Петербурга его личный водитель

Санкт-Петербург, 14 ноября. Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев находится на территории реанимационного отделения больницы в Курортном районе города.

Артиста госпитализировали после резкого ухудшения состояния здоровья. По данным источника ФАН, в городскую больницу №40 Хрусталева привез его личный водитель.

Точный диагноз шоумена пока уточняется. По данным СМИ, имеется подозрение на коронавирусную инфекцию.

Хрусталев известен публике со времен участия в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Долгие годы юморист был одним из главных участников проекта Comedy Woman, а последние 13 лет работает в команде шоу «Вечерний Ургант».