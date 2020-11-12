Напавший на мать и ребенка с пистолетом врач был под наркотиками

Петербург, 12 ноября. Специалисты обнаружили наркотики в крови врача, угрожавшего пистолетом женщине с ребенком в Зеленогорске, сообщают «Невские Новости».

В начале октября между бывшим заместителем главного врача городской больницы №26 и женщиной завязался конфликт, в ходе которого он достал из своего автомобиля предмет, напоминающий пистолет. Мужчина начал запугивать оппонентку, с которой был маленький ребенок, и громко ругался матом. Очевидцы засняли это на видео.

В отношении врача возбудили уголовное дело. Сейчас оно дополнилось административным протоколом за употребление наркотических средств без назначения. Медицинское освидетельствование агрессор прошел спустя два дня после инцидента.