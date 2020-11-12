В Петербурге выпустили новую тест-систему на антитела к COVID-19

Санкт-Петербург, 12 ноября. Резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» разработал уникальную тест-систему на наличие суммарных тел к коронавирусу.

Данной разработкой под названием «SARS-CoV-2-CoronaPass» занимался консорциум биотехнологических компаний «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и «НекстГен», сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина.

Отмечается, что во время клинических испытаний тесты показали 100% точности и 98,7% чувствительности. Кроме того, результаты теста доступны уже через 55 минут. Разработчики заявили, что новая тест-система по своим характеристикам не имеет аналогов среди российских и зарубежных производителей.

«SARS-CoV-2-CoronaPass» можно использовать для мониторинга эффективности вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день уникальная разработка проходит завершающую стадию получения регистрационного удостоверения.

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