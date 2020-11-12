Петербуржцам назвали условия госпитализации при COVID-19

Санкт-Петербург, 12 ноября. Вице-заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал правила госпитализации при коронавирусе.

Он отметил, что в больницу в основном забирают больных тяжелой формой COVID-19. Однако госпитализировать могут с легкой и средней формами. Для этого у пациента должно быть хроническое заболевание. Кроме того, в больницу могут забрать людей из группы риска.

Люди со средней формой коронавируса могут быть причислены к тяжело больным, если у них наблюдается повышенная температура и частота дыхания.

Как пишет «Петербургский дневник», ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приостановил профосмотры и диспансеризации в городе. Это связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в Северной столице.