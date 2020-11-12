Полиция Петербурга задержала скрывавшегося от суда неплательщика алиментов

Санкт-Петербург, 12 ноября. Полицейские задержали скрывавшегося от суда петербуржца, обвиняемого по делу о неуплате алиментов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Задержание 39-летнего петербуржца произошло 11 ноября. Мужчина находился в федеральном розыске. Он являлся фигурантом дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судья Красногвардейского районного суда 18 февраля 2020 года объявила мужчину в розыск.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного поместят в СИЗО. Расследование дела продолжается. В ближайшее время состоится заседание суда.