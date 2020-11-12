Полиция задержала подозреваемого в краже ноутбука из квартиры петербурженки

Санкт-Петербург, 12 ноября. Злоумышленник обокрал квартиру петербурженки, пока она спала, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Правоохранители утром 11 ноября получили заявление от 39-летней петербурженки, проживающей на проспекте Ветеранов. Женщина сообщила, что ночью неизвестный проник в ее квартиру на седьмом этаже. Злоумышленник украл ноутбук и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Полицейские работали на месте преступления. Они провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по подозрению задержали неработающего 22-летнего местного жителя. У него обнаружили похищенные вещи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого поместили в ИВС.