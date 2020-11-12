Мошенники списали с карты петербургского пенсионера 500 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 12 ноября. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту похищения полумиллиона рублей у пенсионера из Северной столицы, сообщил ФАН источник в органах.

Заявление от пожилого жителя Петербурга поступило в полицию накануне, 11 ноября. В обращении мужчина 1930 года рождения указал, что стал жертвой мошенников.

По его словам, сначала он получил от злоумышленников электронное письмо с предложением стать участником торгов на фондовой бирже. Затем некий мужчина попросил дать ему удаленный доступ к компьютеру, на который пришло сообщение.

После того, как пенсионер осуществил все действия, он не досчитался на своей карте полумиллиона рублей. Мошенники воспользовались данными петербуржца и списали с его счета значительную сумму. Теперь выяснением деталей случившегося занимаются правоохранители.