Египтянин изнасиловал школьницу в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 12 ноября. Гражданин Египта изнасиловал школьницу в центре города, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Вечером 11 ноября в полицию обратился 55-летний мужчина, который заявил, что 7 ноября некий мужчина по имени Мухаммед изнасиловал его 16-летнюю дочь. По словам отца, все произошло в отеле на Невском проспекте.

Спустя несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний египтянин. Стражи порядка изъяли биоматериалы и взяли у него отпечатки пальцев. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину освободили под обязательство явки.