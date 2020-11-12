Неизвестные ворвались в квартиру в Шушарах и вынесли бытовую технику

Санкт-Петербург, 12 ноября. Двое неизвестных ворвались в квартиру в Шушарах и украли бытовую технику. Об этом корреспондентам ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 38-летняя жительница поселка Шушары и рассказала, что ночью к ней вломились двое неизвестных. Применив насилие, они забрали из квартиры телевизор, мобильный телефон и интернет-роутер. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Стражи порядка осмотрели место преступления и сняли отпечатки пальцев и следов обуви грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.