Пациенты с коронавирусом получат бесплатные лекарства в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 ноября. Почти 26 тысячам амбулаторных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге выдадут бесплатные лекарственные препараты.

Список включает 16 лекарств, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Людей с легким течением болезни лечат по трем схемам, стоимость которых составляет от 1,5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей.

Сумма для жителей с заболеванием в средней форме с воспалением легких или без него колеблется от 3,5 тысячи рублей до 16 тысяч рублей. Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что федеральный бюджет выделил 203 миллиона рублей на выдачу бесплатных лекарств горожанам.