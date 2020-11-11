Названы условия для отмены новых коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Существует несколько условий для отмены новых коронавирусных ограничений, вводимых в Северной столице с 14 ноября.

Так, ограничения могут быть отменены, если лечебные учреждения будут иметь достаточный резерв свободных коек, оснащенных кислородом. Об этом рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев, пишут «Невские новости». Кроме того, следует поменять тактику ведения пациентов в стационарах, увеличить объем амбулаторной помощи и определить условия для выписки заболевших коронавирусом, чтобы они не находились весь период изоляции в стационарах.

«Таким образом удастся увеличить емкость лечебных учреждений города», — рассказал врач.

По его словам, вводимые с 14 ноября ограничения станут последними, если городская медицинская служба будет работать исправно. Яковлев считает, что в Петербурге нужно наладить раздачу лекарств и с умом использовать тесты на коронавирус.

Напомним, губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление о дополнительных ограничениях сроком на два месяца из-за стремительного роста числа зараженных COVID-19. Например, с 14 ноября по 15 января в городе запрещены мероприятия, численностью более 50 человек как в помещениях, так и на улице.