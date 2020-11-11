Названы дешевые российские города для празднования Нового года

Москва, 11 ноября. Самыми дешевыми направлениями для празднования Нового года в России стали Санкт-Петербург, Сочи и Крым.

Специалисты АТОР проанализировали данные федеральной сети туристических агентств, изучив минимальную и среднюю стоимость туров в различных городах России и за границей. В качестве исследования была выбрана цена туров, рассчитанных на двоих на семь ночей в период новогодних праздников с вылетом из Москвы.

Лидерами по низкой стоимости такого праздничного тура стали Петербург, Крым, Сочи, а также Калининград и Приэльбрусье, сообщает «Вестник АТОР». Стоимость поездки колеблется от 26 615 рублей в самом дешевом направлении и до 42 948 рублей в самом дорогом.