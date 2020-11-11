Медики за сутки протестировали на COVID-19 более 34 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург, 11 ноября. Петербургские медики за минувшие сутки протестировали на коронавирус 34 561 жителя города.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 3659 человек, 85 из них — в обсервационном центре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Контактными числятся 1795 горожан, а режим самоизоляции соблюдают 1779. Единая региональная справочная служба по коронавирусу за сутки обработала 1299 вызовов.

Ранее губернатор Александр Беглов ввел дополнительные ограничения в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19. Например, с 16 ноября работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны перейти на удаленный режим работы, пишет «Петербургский дневник». Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.