Мать командира МЧС лишилась иномарки в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Неизвестные угнали автомобиль Hyundai у матери командира отделения МЧС в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне командир МЧС сообщил об угоне иномарки. Он рассказал, что злоумышленники похитили машину его матери в период с 5 ноября по 10 ноября. Hyundai стоял на улице Восстания.

Сумма ущерба составила 2,4 млн рублей. Угнанный автомобиль был застрахован, но не оборудован средствами спутниковой сигнализации. Видеонаблюдение на улице отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.