Утренний туман в Петербурге стал предвестником дождей и прохлады

Санкт-Петербург, 11 ноября. Утро среды началось с густого тумана, который сменится в течение дня пасмурной и дождливой погодой, сообщил ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная с прояснениями погода будет наблюдаться в Северной столице. После обеда ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха достигнет 2-4 градусов тепла. Леус уточнил, что жителей Ленинградской области ждет холодная погода – от 0 до плюс 5 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Также прогнозируется рост атмосферного давления до 772 мм ртутного столба, что немного превышает климатическую норму. Погоду в Петербурге в эту среду определяет теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада, написал синоптик в своем Facebook.