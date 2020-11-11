Труп мужчины обнаружили у царских конюшен в Петергофе

Петергоф, 11 ноября. Жительница Петергофа обнаружила мертвого мужчину рядом с царскими конюшнями. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 10 ноября женщина обратилась в полицию и рассказала, что в канаве возле закрытого здания ЗАГСа лежит труп. Личность погибшего пока не установлена. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

За день до этого петербуржец обнаружил мертвого мужчину с множественными травмами в заброшенном ангаре. Медики диагностировали у него рассечение лба, гематому правого глаза, а также многочисленные ушибы и ссадины в области головы.