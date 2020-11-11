Житель Ленобласти после пьянки забил до смерти сводного брата

Санкт-Петербург, 11 ноября. Житель Ленобласти после пьянки со сводным братом забил его до смерти. О случившемся в полицию сообщил их собутыльник.

Трагедия произошла накануне днем в квартире одного из домов в деревне Новое Девяткино под Петербургом. Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила труп молодого мужчины с гематомами и ссадинами на лице. По подозрению в убийстве был задержан сводный брат погибшего, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что братья и их приятель выпивали, внезапно между родственниками вспыхнула ссора. Когда у мужчин закончились аргументы, один пустил в ход кулаки. Он наносил удар за ударом по голове сводного брата, в итоге тот скончался.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.