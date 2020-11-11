В Петербурге младенец получил травму из-за ссоры родителей-мигрантов

Санкт-Петербург, 11 ноября. Младенец серьезно пострадал из-за ссоры родителей-мигрантов, проживающих в Петербурге. Об этом ФАН рассказал источник в правоохранительных органах.

О получившем травму ребенке полиции сообщила больница. Мальчик, родившийся в апреле 2020 года, был госпитализирован утром 6 ноября в тяжелом состоянии с переломом теменной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Правоохранители установили, что в ночь на 6 ноября родители младенца, являющиеся уроженцами Узбекистана, поссорились. В ходе конфликта отец мальчика толкнул свою жену, державшую малыша на руках, и женщина упала на ребенка.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Отец пострадавшего мальчика задержан и помещен в изолятор. Отмечается, что оба родителя не зарегистрированы в Петербурге или Ленобласти.