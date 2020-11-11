Проезд на метро в Петербурге может увеличиться до 64 рублей к 2023 году

Санкт-Петербург, 11 ноября. Цена проезда на метро в Северной столице может подорожать до 64 рублей к 2023 году. Такая инициатива была выдвинута в комитете по транспорту города.

Также предложено увеличить стоимость на поездки в наземном транспорте до 59 рублей. Пока новые наценки на 2023 год не утверждены, но они входят в рекомендуемую тарифную линейку, рассматривать которую будут в администрации Северной столицы.

Недавно стало известно, что в Петербурге с 2021 года повысится плата за проезд в общественном транспорте. Так, жетон будет стоить 60 рублей, а за билет в автобусах жителям города придется отдать 55 рублей.