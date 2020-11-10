Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 10 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили полицейских с профессиональным праздником.

В поздравлении отмечено, что петербургские правоохранители считались одними из лучших. И результаты их работы наглядно подтверждают: общественную безопасность, жизнь и права людей, интересы государства в Северной столице защищают настоящие профессионалы.

«Город всегда старался создать правоохранителям достойные условия для несения службы. Будем делать это и дальше. В проекте бюджета на 2021 год увеличено финансирование на нужды полиции», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» фрагмент поздравления.

Беглов и Макаров констатировали, что благодаря работе полицейских в Петербурге снижается уровень преступности.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.