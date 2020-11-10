Эксперт объяснила причины рекордного спроса на новые авто в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 ноября. В Петербурге наблюдается ажиотажный спрос на новые автомобили. По словам эксперта, ждать снижения цен или выгодных акций не стоит.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Дарья Щербакова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила, что в третьем квартале текущего года в Северной столице наблюдается рекордный спрос на новые автомобили. На это повлияли несколько факторов.

«Падение ключевой ставки, призванное обеспечить экономику льготными кредитами, создало обесцененную процентную ставку по вкладам. Тогда же появилась перспектива подорожания проезда в метро до 62 рублей. В таких условиях люди пытаются сохранить деньги одним из самых доступных способов — через покупку автомобиля», — сообщила Щербакова.

Еще одним фактором, способствующим росту спроса, стала нехватка новых машин на рынке. Эксперт подчеркивает, что пока не стоит ждать снижения цен или выгодных акций на автомобили.

«Сейчас покупать автомобиль выгодно только в том случае, когда за ним нет очередей», — добавила Щербакова.

В третьем квартале года в городских автосалонах было продано более 41 тыс. автомобилей. Самыми востребованными стали KIA, Hyundai и Volkswagen.