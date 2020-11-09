Петербуржцы, лечащиеся от COVID-19 на дому, получат бесплатные лекарства

Санкт-Петербург, 9 ноября. Петербуржцы с COVID-19, проходящие лечение на дому, начнут получать бесплатные лекарства, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в городе работает комиссия Минздрава, чтобы оценить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Северной столице. По словам Каграманяна, министерством и городскими властями были приняты ряд решений для совершенствования нормативной базы. Это признано облегчить работу медицинских организаций в условиях пандемии, «чтобы оперативно началось лекарственное обеспечение пациентов в амбулаторных условиях лекарственными препаратами».

Он напомнил, что средства на обеспечения лечащихся на дому от коронавируса пациентов выделялись из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Они [средства] уже поступили в Петербург на прошлой неделе и накануне выходных были доведены комитетом по здравоохранению до всех 18 районов Петербурга», — уточнил Каграманян.

Предполагается, что в течение недели проходящие лечение от коронавируса дома пациенты начнут получать лекарства бесплатно, за счет средств, выделенных государством.