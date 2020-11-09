Приятель избил и ограбил гостеприимного жителя Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 ноября. Жителя поселка Торики Ленобласти избил и ограбил гость, с которым они распивали алкогольные напитки.

На обидчика в полицию пожаловался электросварщик 1987 года рождения. Мужчина рассказал, что в ночь на 8 ноября устроил в свой квартире застолье с малознакомым приятелем по имени Андрей. Около 01.00 гость напал на радушного хозяина квартиры, избил потерпевшего и забрал у него 15 тысяч рублей.

Подозреваемого неработающего мужчину 1980 года рождения полицейские задержали вечером того же дня в его квартире в поселке Торики.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия с целью нахождения молодых людей, избивших друга на «вписке» в Воркуте.