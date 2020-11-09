Пропавший пожилой мужчина найден мертвым в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 9 ноября. Пропавший в Киришском районе пожилой мужчина найден мертвым, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 60-летнего мужчины. Документ поступил правоохранителям 4 ноября.

Через пять дней мужчину нашли мертвым в деревне Крапивно. Он свел счеты с жизнью, сообщил собеседник агентства. Сейчас труп направлен в морг.

Ранее сообщалось, что житель Колпино покончил жизнь самоубийством. Мужчина заперся в своей комнате и отказывался выходить из помещения. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тело 43-летнего мужчины.