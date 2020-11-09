Квартирный вор обокрал петербурженку на 250 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 9 ноября. Жительница Петербурга лишилась 100 тысяч рублей и ювелирных украшений из-за квартирной кражи. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина 1987 года рождения, проживающая в Красносельском районе Петербурга, обратилась в полицию 8 ноября. Пострадавшая сообщила, что в период с 1 по 8 ноября неизвестный злоумышленник проник в ее квартиру-студию, расположенную в одном из домов по улице Адмирала Черокова. Чтобы попасть в жилище, вор сломал замок входной двери.

Преступник вынес из квартиры около 100 тысяч рублей наличными, а также шесть золотых колец и золотой браслет. Петербурженка оценила общий ущерб в 250 тысяч рублей.

Правоохранители уже запросили записи с камер, установленных в холле подъезда и в лифтах жилого дома. Также на месте преступления были обнаружены следы рук и обуви.