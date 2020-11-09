В Петербурге пенсионерка перевела «сотруднику банка» более 600 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 9 ноября. Пожилая жительница Петербурга перевела мошенникам более 600 тысяч рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности Сбера. Он сообщил о зафиксированных «мошеннических действиях» с ее счетом. Женщину призвали перевести деньги на другой счет для предотвращения мошеннической операции.

Пенсионерка перевела сначала 300 тысяч рублей, потом 250 тысяч рублей, а затем пополнила баланс злоумышленников еще на 90 тысяч рублей. В итоге сумма ущерба составила 640 тысяч рублей.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.