В Петербурге нашли тело мужчины с многочисленными травмами

Санкт-Петербург, 9 ноября. Тело мужчины с многочисленными травмами обнаружено в Невском районе Петербурга, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне водитель такси обратился в правоохранительные органы, сообщив, что в заброшенном ангаре на улице Станция Нева найдено тело мужчины. По его словам, на трупе были многочисленные травмы.

Сотрудники полиции отправили тело неизвестного мужчины, которому на вид около 50 лет, в морг для установления причины смерти.

По факту случившегося проводится проверка. Также правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.